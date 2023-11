Candidato ultraliberal teve aproximadamente 14,3 milhões de votos, o equivalente a 55,75% da preferência do eleitorado.

Javier Milei é o vencedor do segundo turno da eleição presidencial argentina. De acordo com os resultados parciais da apuração divulgados pelo governo às 21h40, Milei, da frente La Libertad Avanza, obteve aproximadamente 14,3 milhões de votos, o equivalente a 55,75% da preferência do eleitorado.

Sergio Massa, candidato da frente governista Unión por la Patria, recebeu 44,24% dos votos argentinos (11,36 milhões de votos). Massa se antecipou ao anúncio dos resultados parciais da votação e, antes das 20h, fez um pronunciamento em que reconheceu a derrota. “Já falei com Milei, que é o presidente que a maioria escolheu”, afirmou o peronista.

Dos 38,5 milhões de argentinos aptos a votar, 76,34% (ou 26,6 milhões) compareceram às urnas. Os votos em branco somaram 413.220 (1,55% do total), enquanto os votos nulos somaram 434.608 (1,62% do total); 98,21% das urnas haviam sido apuradas.

O segundo turno eleitoral foi disputado entre os dois candidatos a presidente mais votados nas eleições gerais de 22 de outubro. Naquela ocasião, o atual ministro da Economia obteve 36,7% (9.853.492 votos), e o deputado nacional, 29,9% (8.034.990 votos).

Por R7

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram