Onda de calor fez com que a cidade do Rio de Janeiro chegasse a ter sensação térmica de incríveis 58ºC e no meio dessa temperatura extrema, uma mãe desesperada acabou quebrando o vidro de um ônibus, que estava com o condicionado quebrado, após o filho dela passar mal dentro do transporte.

A ação da mãe foi gravada por um passageiro que também estava no ônibus e o vídeo está viralizando nas redes sociais. O fato aconteceu durante o feriado na quarta-feira (15). As imagens mostram a mãe do menino desesperada e gritando. Enquanto isso, o filho dela está sentado, de short, sem camisa, ao lado de uma outra mulher, que o abana.

O passageiro que filmou a ação mostrou quando o motorista se recusou a abrir a porta de frente do transporte. Nesse momento, a mãe quebra o vidro do coletivo, cujas as janelas são lacradas.O Rio Ônibus (Sindicato das Empresas de Ônibus da Cidade do Rio de Janeiro) emitiu nota lamentando o ocorrido.

A viação Pavunense, responsável pelo ônibus, afirmou que o veículo saiu da garagem com o ar condicionado funcionando normalmente, mas no decorrer da viagem apresentou problemas técnicos. O motorista passou a descer os passageiros até chegar ao ponto de destino para recolher o coletivo.

Por D24am

