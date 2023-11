Está entre as principais notícias do Metrópoles, um dos maiores sites de notícia do país, o afastamento do professor de Cruzeiro do Sul que foi filmado durante ato sexual com um aluno de 15 anos.

Apesar de ter ocorrido em agosto desse ano, o caso só ganhou repercussão no início desta semana, quando noticiado nos principais veículos de comunicação do Estado.

A direção da Escola Flodoardo Cabral teve acesso ao vídeo que foi gravado em um matagal. A partir disso, a Secretaria de Estado de Educação (SEE) decidiu demitir o professor, que tinha contrato temporário.

A situação já está sob investigação da Polícia Civil de Cruzeiro do Sul, por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e de Proteção à Criança e ao Adolescente, de Cruzeiro do Sul. O delegado Vinicius Almeida diz que o caso não se trata de estupro de vulnerável.

Ao mesmo tempo em que atuava na Escola Flodoardo Cabral, o referido professor também estava trabalhando em duas escolas da rede estadual, sendo a Dom Henrique Ruth, na cidade, e Juarez Ibernon, na BR-364, na zona rural de Cruzeiro do Sul.

ContilNet

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram