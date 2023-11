Recentemente, o governo federal divulgou o cronograma de pagamento do Bolsa Família para o mês de novembro de 2023. O pagamento se iniciará no dia 17 e se encerrará no dia 30 do mesmo mês, sem previsão de antecipação. Vale ressaltar que as datas de depósito foram determinadas de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário.

O Bolsa Família é um programa federal composto por seis modalidades diferentes de benefícios. Cada benefício é adaptado de acordo com a situação específica de cada beneficiário, de maneira a atender as necessidades de cada família.

E quais são os critérios para se tornar elegível ao Bolsa Família?

Para serem consideradas elegíveis ao programa Bolsa Família, cada família precisa cumprir determinados critérios nas áreas de saúde e educação. O acompanhamento da frequência escolar de crianças e adolescentes, garantia de pré-natal para gestantes, monitoramento das condições nutricionais das crianças até sete anos e compliance com o calendário nacional de vacinação são alguns dos critérios exigidos.

Como é feita a comunicação sobre o Bolsa Família?

As informações referentes ao programa são fornecidas quando a criança é matriculada na escola ou quando é realizada a vacinação no posto de saúde. Ambos os pontos de contato são essenciais para assegurar que as famílias estejam cientes dos seus direitos e responsabilidades perante o programa.

Portanto, a divulgação das datas de pagamento e os critérios do Bolsa Família são de suma importância. Especialmente em tempos de crise, o Bolsa Família oferece um suporte vital para a sobrevivência e educação de muitas famílias brasileiras.

Datas de pagamento do Bolsa Família para novembro:

– Beneficiários com NIS com término em 1- 17 de novembro;

– Beneficiários com NIS com término em 2 – 20 de novembro;

– Beneficiários com NIS com término em 3 – 21 de novembro;

– Beneficiários com NIS com término em 4 – 22 de novembro;

– Beneficiários com NIS com término em 5 – 23 de novembro;

– Beneficiários com NIS com término em 6 – 24 de novembro;

– Beneficiários com NIS com término em 7 – 27 de novembro;

– Beneficiários com NIS com término em 8 – 28 de novembro;

– Beneficiários com NIS com término em 9 – 29 de novembro;

– Beneficiários com NIS encerrando em 0 – 30 de novembro.

