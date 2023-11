Uma operação integrada das forças de segurança do Acre já começa a surtir efeito no combate a um grupo criminoso que pratica roubos em embarcações que transportam produtos para Jordão, por meio fluvial. A ação criminosa foi identificada por meio do Relatório de Inteligência da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

A partir de então, a secretaria deu início ao planejamento de ação estratégica para combater o grupo, que contou com o apoio das Polícias Militar e Civil.

Na mesma oportunidade, foi iniciado o planejamento da Operação do Sistema Integrado de Segurança Pública do Acre (Sisp), com foco na região do município de Tarauacá. O resultado da operação se deu na manhã dessa quinta-feira, 16, com a recuperação de 60 placas solares que tinham sido furtadas. Também foram efetuadas algumas prisões em flagrante de integrantes do grupo criminoso, cujos nomes estão sendo preservados para não prejudicar as investigações.

“O trabalho do Sistema Integrado de Segurança Pública do Acre visa unir forças em prol da segurança de todos os cidadãos e coibir a prática de crimes”, destacou o secretário de Segurança Pública do Acre, coronel José Américo Gaia.

Por Agência de notícias do Acre

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram