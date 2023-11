Tanto a mãe quanto o bebê passam bem. Esse é o segundo filho de Risana Oliveira, 18 anos

Uma cena inusitada foi registrada na manhã desta quinta-feira (16), na altura do km 8 da BR-364, sentido Sena Madureira-Rio Branco. Uma jovem de 18 anos, residente no ramal do 15 (Cassiriam), deu à luz dentro de uma ambulância.

O parto foi conduzido pelo socorrista do Samu, Rivelino do Carmo, e foi um sucesso. Segundo informações, a mulher vinha dentro de uma caminhonete e foi interceptada pela ambulância. Notou-se que ele estava em trabalho de parto e como não dava tempo chegar ao hospital, o procedimento ocorreu na própria ambulância.

