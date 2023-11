Mesmo sem entrar em campo, o atacante Gabigol segue dando o que falar nas redes sociais neste período de Data Fifa. Após ser criticado ontem por alguns torcedores rubro-negros quando parabenizou o clube pelos 128 anos de fundação, o jogador postou uma indireta no X (antigo Twitter) e, de novo, gerou uma enorme repercussão.

A frase usada por Gabigol não é uma novidade para a torcida rubro-negra. O atacante se inspirou em Adriano, que usou esse bordão em 2010 após marcar gol contra o Vasco. Na época, o Imperador tirou a camisa e mostrou a que estava por baixo com a frase “Que Deus perdoe essas pessoas ruins”, ele estava sendo alvo de críticas por problemas extracampo.

A polêmica começou quando Gabigol postou nas redes sociais uma foto segurando as duas Libertadores que conquistou no clube ao lado do Zico, com uma taça da competição, para parabenizar o Flamengo, que completou 128 anos no último dia 15.

Depois da postagem, alguns torcedores flamenguistas criticaram o atacante pela imagem escolhida e, inclusive, bateram na tecla de que ele nunca será igual ao Zico, maior ídolo da história rubro-negra.

Flamengo: Após recuperação de trio de ataque, Gabi, Bruno Henrique e Everton Ribeiro viram as bolas da vez na segunda Data Fifa de Tite

Nesta temporada, Gabigol marcou 20 gols e deu apenas quatro assistências em 57 jogos. Foi o terceiro ano com mais partidas atuadas pelo atacante — pode ser o segundo se ele entrar em campo nos cinco jogos que faltam para acabar o Brasileirão — e o que ele menos teve participação em gols — foram 24 no total.

