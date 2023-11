A Prefeitura Municipal de Assis Brasil, localizada no estado do Acre, anunciou a abertura de inscrições para o Concurso Público destinado ao provimento de vagas efetivas em seu quadro funcional. O certame, regido pelo Art. 37 da Constituição Federal e demais legislações pertinentes, é uma oportunidade para aqueles que buscam oportunidades de emprego estável.

A responsabilidade pela execução do concurso ficará a cargo da Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária no Acre – FUNDAPE. A Comissão Organizadora de Concursos Públicos será encarregada de conduzir todas as etapas do processo seletivo.

As informações detalhadas, assim como as atualizações e comunicados relacionados ao Concurso Público, estarão disponíveis na página eletrônica da FUNDAPE: EDITAL – 006-2023 – ASSIS BRASIL – CARGOS EFETIVOS DIVERSOS Além disso, os comunicados pertinentes serão afixados nos murais da Prefeitura Municipal de Assis Brasil, garantindo ampla divulgação e acesso às informações.

É importante destacar que as inscrições se destinam não apenas às vagas inicialmente ofertadas, mas também àquelas que possam surgir durante o período de validade do concurso. Os interessados devem estar atentos às normas estabelecidas no edital, seus anexos e eventuais adendos.

Os atos oficiais, como o edital de abertura e a homologação de resultados, serão publicados no Diário Oficial do Estado, disponível em [www.diario.ac.gov.br](www.diario.ac.gov.br), assegurando transparência e publicidade aos procedimentos do concurso.

Por AcreOnline.net

