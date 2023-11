Inscrições vão até o dia 13 de dezembro

As inscrições para a nova edição do programa Santander Scholarships Online English Courses 2023 vão até o dia 13 de dezembro no estado do Acre. Ao todo, 5 mil bolsas de estudo de inglês serão distribuídas no valor de 100% do curso. Não é necessário ser cliente do banco ou ter curso superior para concorrer.

As aulas serão divididas em cinco níveis diferentes e terão 16 semanas de duração, com 12 aulas em grupo, feitas de maneira online. O objetivo do projeto é potencializar as habilidades com idiomas, aumentando assim as oportunidades no mercado de trabalho para os participantes.

Entre os enfoques das aulas estão treinamento para melhorar a comunicação no campo profissional, expandir gramática e vocabulário, se preparar para entrevistas de emprego e saber interagir com profissionais de outros setores.

Ao todo, 10 mil bolsas já foram distribuídas este ano, com outras 5 mil sendo chamadas em 2022. Para participar é necessário ter mais de 18 anos e ser residente de um dos 11 países a seguir: Brasil, Argentina, Alemanha, Chile, México, EUA, Espanha, Portugal, Polônia, Reino Unido e Uruguai

O curso irá entregar certificados de participação do British Council, para aqueles que concluírem as aulas. Os bolsistas farão um teste de nivelamento, para determinar seu nível de conhecimento na plataforma de treinamento de inglês online da instituição. Para se inscrever, basta acessar https://app.becas-santander.com/pt-BR/program/becas-santander-online-english-courses-2023-british-council.

