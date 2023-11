Imagens vieram à tona em setembro, e ele chegou a ser desligado de escola, mas foi lotado em outra unidade.

A Secretaria de Estado de Educação, Esportes e Cultura (SEE) anunciou que vai rescindir o contrato com um professor que foi flagrado, por câmeras, fazendo sexo com um aluno de 15 anos, em Cruzeiro do Sul, interior do Acre.

O caso aconteceu em setembro, envolvendo um estudante da escola Flodoardo Cabral, de onde o professor de História já foi desligado. No entanto, ele chegou a ser lotado em outras duas unidades da rede estadual, a escola Dom Henrique Ruth e Juarez Ibernon, esta última na zona rural.

Segundo o governo, ele foi classificado no processo seletivo por análise curricular e, por não constar processo criminal contra o docente, sua contratação correu normalmente. Porém, após as imagens do ato sexual de setembro virem à tona, a gestão resolver encerrar sua colaboração com o profissional.

Além disso, a SEE abriu um processo administrativo contra o professor, que já teria sido alvo de denúncia recente na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEMPCA). De acordo com o delegado, o caso não se trata de estupro de vulnerável.

Por A Gazeta do Acre

