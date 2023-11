Foi publicado nesta terça-feira, 14, o edital que regulamenta o processo seletivo para admissão de alunos no Colégio Militar Dom Pedro II, de Cruzeiro do Sul (CMDPII/CZS), no ano letivo de 2024. O certame tem o objetivo de selecionar candidatos para o preenchimento de 90 vagas para alunos do 6º ano do ensino fundamental II, que estarão disponíveis no primeiro semestre de 2024.

Do total de vagas, serão destinadas, no máximo, 50% delas para preenchimento por filhos dependentes de militares estaduais, sendo as demais, inclusive as eventualmente remanescentes, ocupadas pela comunidade em geral, distribuídas da seguinte forma: dependentes de militar do Estado do Acre terão 45 vagas; a residentes no entorno, nos bairros Aeroporto Velho, São José, Santa Terezinha, Boca da Alemanha e Canela Fina serão destinadas 22 vagas e os residentes na Regional Juruá contarão com 23 vagas.

Caso a quantidade de candidatos inscritos seja maior do que a de vagas disponíveis, tanto para os dependentes de militares como para a comunidade, o certame compreenderá duas fases: a primeira contará com a admissão de alunos por meio de sorteio, em que será sorteado o dobro da quantidade de vagas disponíveis, por ordem de chamada, para participar da segunda fase. A segunda fase será a avaliação escrita, em que constarão conteúdos das disciplinas de língua portuguesa e de matemática do ano anterior ao pleiteado.

Serão reservadas até 2 vagas, dentro de cada ano/série, para alunos com deficiência que necessitem de mediador.

A inscrição no processo seletivo será realizada exclusivamente pela internet, por meio de formulário de inscrição disponível no endereço eletrônico https://www.cmdp2czs.com.br/inscricao-processo-seletivo-2023-2024 no período compreendido das 7h do dia 27 de novembro às 23h59min do dia 1° de dezembro de 2023, no horário oficial do Acre. No dia 4 de dezembro de 2023, será disponibilizada no mesmo site a lista das inscrições deferidas aptas ao sorteio.

O governo do Acre e o CMDPII/CZS reforçam o compromisso com a transparência e a equidade no processo seletivo, oferecendo oportunidades educacionais de qualidade para a comunidade local.

Annie Manuela Agência de Noticias do Acre

Foto: Secom

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram