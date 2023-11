Atlético Xapuriense e seleção de Brasileia empataram por 2 a 2 nesse sábado, 11, em Xapuri, no primeiro duelo das semifinais do Campeonato Estadual de Futsal.

As duas equipes fazem o jogo de volta, em Brasileia, no sábado, 18, e quem vencer avança para a final. Se o jogo terminar empatado, o classificado vai ser definido na prorrogação ou nas penalidades.

Outra semifinal

A segunda semifinal do Estadual começará a ser definida na quarta, 15, a partir das 19 horas, no Álvaro Dantas, no confronto entre Pista e Capixaba. A partida de volta será em Capixaba no sábado, 18.

