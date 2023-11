A casa da influencer foi invadida na madrugada da última terça-feira (7/11), em Cotia, na Grande São Paulo

Na madrugada da última terça-feira (7/11), a casa dos pais de Bruna Biancardi, mãe da filha de Neymar Jr, foi invadida e roubada por ladrões em Cotia, na grande São Paulo. Um dos suspeitos que já está preso é vizinho da influenciadora e acabou confessando o crime.

De acordo com trechos do depoimento de Eduardo Seganfredo Vasconcelos, de 19 anos, obtidos pelo Metrópoles, o plano era roubar os sogros do jogador. O jovem e dois comparsas, conhecidos pelos apelidos de “Urso” e “Europa”, teriam bebido cerveja e fumado maconha antes de se direcionarem para o condomínio onde mora a família de Eduardo. No local, pegaram o carro do padrasto dele e seguiram para a mansão dos Biancardi.

O jovem também relatou para a Polícia Civil que não ficou em posse dos objetos roubados do casal, cerca de três bolsas de luxo, cada uma avaliada em R$ 20 mil, além de cinco relógios e nove joias. Assim como negou que tenha feito as vítimas de reféns. Segundo Seganfredo, ele “apenas transitou dentro da residência com seus comparsas”.

O crime

Os pais de Bruna Biancardi viveram momentos de tensão na última terça-feira (7/11), quando tiveram sua casa assaltada. O casal foi amarrado durante o ataque. Dois dos suspeitos estavam armados e procuravam por Biancardi e Mavie, porém a movimentação estranha chamou a atenção dos moradores do condomínio, que prontamente acionaram a polícia.

A Guarda Civil Municipal respondeu o chamado, momento em que Eduardo foi preso. O jovem foi reconhecido através das câmeras de segurança e seria o responsável por autorizar a entrada dos demais criminosos. De acordo com seu depoimento, o rapaz declarou estar arrependido e afirmou que foi influenciado pelos comparsas.

Por Andressa Reis

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram