Santa Cruz e Escolinha do Flamengo disputam nesta sexta, 10, no Florestão, a partir das 15h30, o título do Campeonato Estadual Sub-15. As duas equipes entram para decisão em igualdade de condições e se o jogo terminar empatado, o título vai ser decidido nas cobranças de penalidades.

Santa pressionado?

O Santa Cruz não conquistou os títulos do Sub-20 e 17 e vai tentar a primeira conquista na temporada.

“A pressão existe, mas precisamos manter o trabalho é a concentração para mais uma decisão. Vamos para uma final importante e é preciso fazer uma grande partida para tentar ser campeão”, comentou o técnico Léo Raches.

Flamengo como surpresa

A Escolinha do Flamengo foi construindo a cada fase uma grande campanha. O meia Vitor Gabriel e o atacante Mário Ricardo, importados do futebol de Rondônia, são alguns dos destaques do time.

PHD Esporte Clube

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram