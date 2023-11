Na pacata cidade de Sena Madureira, no interior do Acre, a tranquilidade foi abalada quando um comerciante do Bairro Ana Vieira passou por um ocorrido surpreendente, o mesmo indentificou uma nota falsa de 50 reais ao contar o dinheiro no final da noite.

O comerciante, que preferiu não se identificar, viu uma falsificação durante uma conferência rotineira de seu caixa. A nota, apesar de parecer normal à primeira vista, apresentou características que levantaram suspeitas. Diante dessa descoberta, ele decidiu alertar a população local sobre o risco de receber dinheiro falso.

Por AcreOnline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram