Neste sábado, 11, o Acre receberá a edição do programa “Defesa Lilás – União Brasil pelas Mulheres”, que está sendo realizado em todo o país para fomentar políticas públicas de defesa da mulher. O workshop ocorrerá de 8h30 às 17h, no Hotel Nobile Gran Lumini Rio Branco.

O público poderá participar de cinco palestras com os seguintes temas: Por que precisamos defender as mulheres brasileiras?; Você é fundamental para mudar sua cidade!; Quais são as soluções práticas para começar agora?; Turbinando sua comunicação pessoal!; e Como construir seu projeto político?.

O Workshop é a primeira etapa de uma formação continuada para que mulheres desenvolvam políticas públicas de combate aos problemas sociais que mais as afligem e sejam protagonistas políticas nas suas regiões.

“A prevenção à violência e a qualidade de vida são temas centrais dessa edição. O União Brasil está comprometido em propor soluções para os principais problemas do país e, certamente, a violência contra a mulher é um deles. O nosso estado é o segundo estado mais violento do Norte para mulheres e o quarto do país. Isso precisa mudar”. – disse o presidente do União Brasil no Acre, senador Alan Rick.

Ao final do evento, o partido terá um time nacional de embaixadoras de Defesa Lilás que estarão conectadas através do Hub de Inovação, a junção de uma plataforma EAD e ambiente digital colaborativo onde a inteligência artificial vai auxiliar no desenvolvimento de ideias. As que forem implantadas e alcançarem os melhores resultados serão premiadas pelo partido, o que fortalece o processo de multiplicação de soluções.

Por Assessoria

