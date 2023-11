A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio dos profissionais que atuam em Rodrigues Alves agiu de forma rápida e eficaz para solucionar um caso de feminicídio que ocorreu na manhã de ontem, dia 6, na comunidade Morada Nova. O trágico incidente resultou na morte de uma mulher de 32 anos, vítima de dois golpes de terçado no pescoço. Felizmente, uma segunda vítima conseguiu escapar ileso do ataque.



De acordo com o delegado da cidade, Marcilio Laurentino, assim que as autoridades tomaram conhecimento dos fatos, a Polícia Civil mobilizou imediatamente suas equipes, que se dirigiram ao local para ouvir testemunhas e coletar informações. Simultaneamente, outra equipe iniciou diligências para localizar o suspeito.

Relembre o Caso:

“As buscas se estenderam durante todo o dia e entraram pela madrugada, resultando na captura do suspeito por volta das 5 horas da manhã, enquanto este tentava retornar à casa da vítima. Segundo o autor do crime, ele alegou que a vítima e seu amigo estavam planejando matá-lo, o que, de acordo com suas declarações, motivou sua ação homicida”, informou o delegado Marcílio Laurentino.

Este trágico evento marca o quarto homicídio registrado este ano na região de Rodrigues Alves. No entanto, é importante destacar que a Polícia Civil conseguiu solucionar 100% dos casos, com a prisão do autor deste último crime em menos de 24 horas após o ocorrido.

Por Assessoria

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram