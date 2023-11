Em uma tarde de diálogo e cooperação, o governador Gladson Cameli esteve na sede do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), na última segunda-feira, 6. O objetivo da reunião foi debater a sugestão apresentada pela presidente do TJAC, Regina Ferrari, para o aumento do teto da Requisição de Pequeno Valor (RPV) no Estado.

O governador expressou o compromisso com a melhoria do sistema de justiça e a disposição para colaborar na análise dessa proposta. Cameli elogiou a iniciativa da presidente Ferrari em busca de soluções que tornem os processos jurídicos mais eficientes e ágeis, garantindo maior celeridade aos beneficiários da RPV no Acre.

“Esta visita é um exemplo da importância da cooperação entre os poderes Executivo e Judiciário. Estamos empenhados em trabalhar juntos para fortalecer as instituições e garantir que o nosso estado ofereça um sistema de justiça eficaz e ágil para todos os cidadãos”, destacou o governador.



Jonathan Donadoni, chefe da Casa Civil, também esteve presente e explicou que a proposta será submetida à Procuradoria Geral do Estado (PGE) e à Casa Civil para uma análise detalhada. Ele enfatizou que a análise ocorrerá no momento oportuno, aproveitando o fato de que o Estado já saiu do regime do pagamento especial de precatórios.

Além de tratar de questões administrativas, a reunião também reforçou o compromisso de manter uma relação harmoniosa e produtiva entre os poderes Executivo e Judiciário. O entendimento entre esses dois pilares é essencial para o funcionamento adequado do Estado e para garantir a justiça em sua plenitude.

Por Samuel Bryan- Agência de Notícias do Acre

Foto: Marcos Vicentti/Secom

