Um menino de apenas quatro anos de idade, residente no município de Porto Walter, passou por um susto na última segunda-feira, dia 6, ao engolir uma chave.

O menino foi encaminhado via Tratamento Fora de Domicílio (TFD) ao Hospital Regional do Juruá em Cruzeiro do Sul, já que o hospital do município não oferece suporte para este tipo de emergência.

Após os devidos procedimentos médicos, os especialistas conseguiram retirar a chave, que estava presa no esôfago da criança.

Felizmente, o pequeno paciente encontra-se em bom estado de saúde e em breve poderá retornar para casa.

Giro Acreano

