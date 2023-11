Durante a vigência da Operação Hórus, em ação integrada entre a Polícia Militar (CPE/GOE/6°BPM), Polícia Federal e GEFRON, as forças de segurança realizaram apreensão de uma arma de fogo na Comunidade Torre da Lua no município de Rodrigues Alves.

Durante ação na zona rural do município, as equipes avistaram um indivíduo com volume na cintura e perceberam que s tratava de uma arma de fogo. Quando o indivíduo percebeu que seria abordado empreendeu fuga. Sendo interceptado pelos policiais. Na ação, apreenderam uma pistola Glock Cal. 380 com duas munições intactas.

Como o local é conhecido por ser utilizado como rota do narcotráfico, foi dado voz de prisão e a ocorrência foi encaminhada para a Delegacia da Polícia Federal em Cruzeiro do Sul.

ASCOM

