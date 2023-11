A jovem Ielly Gabriele Alves, de 23 anos, filmou o exato momento em que o seu namorado, Diego Borges, de 27 anos, a matou a tiros na cidade de Jataí, no sudeste de Goiás, no último sábado (4). Veja o vídeo abaixo. As imagens são fortes.

Nas imagens, Diego aponta uma pistola na direção de Ielly. Em determinado momento, ele dispara contra ela, que cai, e o vídeo acaba.

Segundo a Polícia Civil, Diego chegou a socorrer Ielly ao Hospital das Clínicas, com ferimento no tórax, mas a jovem não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Militar foi acionada ao hospital. Questionado sobre o que aconteceu, Diego teria afirmado que andava com a namorada quando o casal foi abordado por dois homens em uma motocicleta. O garupa, então, teria se levantado e atirado contra Ielly.

Porém, o suspeito entrou em contradição em seu depoimento e foi levado à delegacia. Conforme relato da PM, ao verificar o celular da vítima, os agentes encontraram o vídeo em que ela registra a própria morte.

Diego foi preso por suspeita de homicídio qualificado, caracterizado pela traição, emboscada, dissimulação ou outro recurso que dificulte ou impossibilite a defesa da vítima.

r7

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram