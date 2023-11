Na noite do último domingo, foi encontrado um corpo de um homem ainda não identificado pela nossa reportagem, mais segundo testemunhas seu corpo aparentava sinais de violência e tiros, o corpo foi encontrado no bairro do Segundo Distrito Município de Sena Madureira, as primeiras informações dão conta que foi uma briga entre facções, a polícia está investigando mais informações a qualquer momento

Por Acreonline.net

