Na manhã desta segunda-feira, 6 de novembro, a comunidade de Morada Nova, próxima ao Paraná dos Mouras, no município de Rodrigues Alves, foi palco de um crime terrível que chocou a região. Luciana Silva de Azevedo, uma mulher de 32 anos, foi brutalmente assassinada a golpes de terçado em sua própria residência.

As primeiras informações apontam que o principal suspeito do crime é o próprio companheiro de Luciana, que, após deferir o golpe fatal em seu pescoço, fugiu pela mata, tornando-se um foragido da justiça. As autoridades policiais, em uma ação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, foram imediatamente deslocadas para o local do crime.

O caso está sendo acompanhado de perto pelas autoridades locais, e a busca pelo suspeito foragido está em andamento.

Por AcreOnline.net

