Hamilton Silva de Oliveira, 19 anos, que foi picado por um cobra pico de jaca e estava há 50 dias no Hospital do Juruá aguardando para fazer um enxerto na perna, finalmente conseguiu um leito. Ele foi transferido para a capital, Rio Branco, na noite do último domingo, no avião da Gol.

A situação de Hamilton era extremamente complicada, com parte da tíbia, osso da perna, exposta. A família de Hamilton, que mora na Serra do Moa, temia que a situação pudesse se agravar, levando à perda do membro. No entanto, com a confirmação da transferência para Rio Branco, onde será feito o enxerto, há agora uma luz no fim do túnel.

Juruá24horas

