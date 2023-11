Unidade ganhará mais enfermarias, leitos de internação e serviço de radiologia

Ao lado do governador Gladson Cameli (PP), o senador Alan Rick (União Brasil) visitou a obra de reforma e ampliação do Hospital de Acrelândia, fruto de emenda de R$ 2,5 milhões destinada quando o parlamentar era deputado federal. Os dois foram acompanhados por secretários de estado e do município, vereadores e gestores da unidade hospitalar.

Na ocasião, o senador reencontrou o médico que lhe fez o pedido da emenda para as melhorias na unidade hospitalar. Dr. Rafael Lemos falou da felicidade de ver tudo se concretizando. “O senador me ligou em 2015 dizendo que ia mandar recurso para saúde de Acrelândia e graças à Deus estamos vendo que a obra está sendo concretizada. Nós vamos poder ampliar o atendimento à nossa população, melhorando a qualidade de atendimento no SUS.” – disse.

Com a conclusão da obra, o Hospital ganhará mais 10 leitos de internação, também ganhará mais duas enfermarias, ampliará o atendimento laboratorial e terá o serviço de radiologia. “Vamos poder dividir os setores em pediatria, em adulto masculino e feminino, isolamento, então vamos ter mais conforto para a população e prestar um atendimento de melhor qualidade.” – reforçou o médico Rafael Lemos.

O senador Alan Rick falou da felicidade em ver a obra avançando. “Segundo o secretário de obras Ítalo Lopes, a previsão de inaugurar essa primeira etapa é até o final deste mês. Isso me deixa feliz, porque trabalhamos desde 2015 acompanhando a obra, fiscalizando, pedindo o empenho para que a gente tenha, realmente, uma unidade que atenda às necessidades do povo de Acrelândia. No futuro, se Deus quiser, vamos ampliar, com mais serviços, e o povo de Acrelândia terá uma saúde ainda melhor, como merece.” – colocou o senador.

Assessoria

