No último sábado, 4, um acidente fatal ocorreu na estrada do Guajará-Amazonas, município vizinho de Cruzeiro do Sul. Luiz Henrique, de 24 anos, conduzia uma motocicleta e colidiu com outra moto que estava parada na via.

O impacto resultou na morte imediata do jovem. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi chamado, mas ao chegar no local, apenas pôde confirmar o óbito.

A Polícia Militar de Guajará foi acionada para registrar o boletim de ocorrência. Ainda não há informações sobre as circunstâncias exatas do acidente. Luiz residia no bairro Santa Terezinha em Cruzeiro do Sul.

