O Acre terá uma equipe na disputa da Copa das Federações de Beach Tênis, torneio programado entre os dias 15 e 18 deste mês em Fortaleza, no Ceará.

Segundo o diretor técnico da Federação Acreana de Tênis (FACT), Alan Carlos, a delegação acreana vai ser formada por 67 pessoas entre atletas, técnicos e dirigentes.

“Teremos atletas nas disputas Sub-14 e 18 no adulto A, B e C e no 40+ e 50+. Chegaremos em Fortaleza com um time muito forte e a meta é melhorar a nossa colocação tanto no individual quanto por equipes”, explicou o diretor técnico.

Preparação forte

Os jogadores da seleção Acreana estão realizando os treinamentos na Life Arena e na Arena Terraço.

“Os espaços foram cedidos para preparação e isso é fundamental para chegarmos no melhor nível no torneio”, avaliou Alan Carlos.

Apoio do governo

De acordo com Alan Carlos, o apoio do governo do Estado por intermédio dos secretários Aberson Carvalho (Educação) e Amarísio Freitas (Fazenda) foi decisivo para a participação da seleção no torneio.

