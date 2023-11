O gabarito extraoficial do 1º dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) já está disponível. Professores do colégio Santa Úrsula, de Maceió, responderam as 90 questões, sendo 45 de Linguagens e 45 de Ciências Humanas.

Confira abaixo o gabarito extraoficial do Enem 2023:

O gabarito oficial só será divulgado no dia 24 de novembro, de acordo com o cronograma. Quase duas semanas do início das provas.

Por Terra

