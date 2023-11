Na manhã desta quarta-feira, 1º de novembro, um motociclista identificado como Danilo da Silva Lima, de 40 anos, foi vítima de um grave acidente na BR-364, no interior de Rondônia.

De acordo com as informações, o motociclista colidiu com um carro que vinha no sentido oposto, resultando em um impacto significativo que afetou tanto Danilo quanto sua motocicleta. Além disso, ele foi atropelado por uma carreta que seguia logo atrás e não conseguiu evitar a batida com o motociclista.

Danilo era morador do bairro Vila Acre, em Rio Branco, e estava viajando em direção à capital.

A polícia, em conjunto com o Instituto Médico Legal (IML), realizou os procedimentos necessários e encaminhou o corpo para a capital de Rondônia.

Por AcreOnline.net

