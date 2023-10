Uma festa de comemorações e agradecimentos foi o que se tornou o encontro do governador Gladson Cameli com estudantes – além de professores e treinadores – acreanos que disputam os Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) 2023, nesta segunda-feira, 30, em Brasília, onde é realizado o evento e no qual, até a tarde desta segunda-feira, 30, o Acre já havia conquistado cinco medalhas, sendo três ouros, uma prata e um bronze.



Os jogos são promovidos pela Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE), com estudantes de todo o país na faixa etária entre 12 e 14 anos. Do Acre, disputam 202 estudantes, acompanhados de treinadores e professores, numa delegação cuja participação tem o apoio do governo do Estado, por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE).

“Para nós, que somos brasileiros e acreanos, para mim, como governador e cidadão, é um orgulho grande estar vendo aqui o estado se destacando”, disse o governador, que ressaltou a importância de apoiar e incentivar o esporte e dar oportunidade para a juventude, à exemplo do sucesso do Campeonato Nacional de Vôlei, realizado no Acre no ano passado, também com o apoio do governo do Estado.



Cameli disse que o objetivo agora é reforçar esse apoio. “Ano que vem temos a missão de, juntos, planejar para valorizar e ampliar cada vez mais o esporte para a nossa juventude”, disse ele, frisando também a importância dos profissionais que atuam na área.

“Vamos continuar juntos, para que possamos renovar as esperanças e oportunidades, valorizar pessoas como esses milhares de profissionais que aqui estão presentes, se dedicando dia a dia para ajudar a nossa juventude, para termos grandes atletas que nos representem em nível mundial”, afirmou.

Premiação



O governador participou da premiação simbólica dos estudantes acreanos medalhistas do evento e também recebeu uma medalha simbólica da premiação. Na oportunidade, o presidente da CBDE, Antônio Hora Filho, agradeceu ao governador pelo apoio e incentivo ao esporte da juventude.

“O governador do Acre é diferenciado”, disse Hora Filho, que, além da importância do apoio à participação dos estudantes acreanos na atual disputa, lembrou o sucesso dos Jogos Escolares de Vôlei realizados no Acre no ano passado com o apoio do governo. “O governador nos desafiou a levar o evento para o estado, levei, ele apoiou e os vencedores da disputa ali realizada venceram o campeonato mundial, na França. Tudo graças ao apoio do governador Gladson Cameli”, afirmou.

O governador estava acompanhado do secretário de Governo, Alysson Bestene. Os JEBs, sediados na Associação dos Servidores da Câmara dos Deputados (Ascade), começaram no dia 27 de outubro e se estendem até 9 de novembro, .

Vencedores

Os estudantes que já conquistaram medalhas nos Jogos Escolares Brasileiros 2023 são:

Thiago Silva de Aguiar – 2 medalhas de ouro, sendo uma no arremesso de peso e outra no de arremesso de disco;

Gustavo da Silva de Souza – ouro no arremesso de peso;

Moisés Ferreira de Sousa – prata no lançamento de martelo;

Melyssa de Souza Gomes – bronze no judô.

Por Dilma Tavares Agência de Noticias do Acre

Fotos: Marcos Vicentti/Secom

