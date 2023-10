Ao todo, foram depositados R$ 2,4 milhões para custeio de ações e aquisição de equipamentos para projetos sociais

O senador Alan Rick (União Brasil) divulgou, nesta segunda-feira, 30, o pagamento de R$ 2,4 milhões em emendas destinadas para a Assistência Social. Os recursos foram depositados no Fundo Municipal de Assistência Social dos municípios de Cruzeiro do Sul, Capixaba e Santa Rosa do Purus.

Capixaba recebeu R$ 225 mil que poderão ser aplicados na compra de um veículo ou de equipamentos para a pasta e no custeio de ações de assistência às famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social.

Para Santa Rosa do Purus foram R$ 325 mil, também para custear as ações de assistência às famílias.

A segunda maior cidade do Acre, Cruzeiro do Sul recebeu R$ 1,8 milhão que vai beneficiar vários projetos em execução na cidade. A prefeitura fará o repasse para a Fundação Betel, que abriga crianças em situação de vulnerabilidade. O Educandário, o projeto Missão Família e a Associação de Pais e Amigos de Pessoas com Autismo (APAA) terão recursos para compra de móveis e de equipamentos, como computadores, condicionadores de ar, geladeiras, móveis e instrumentos musicais.

A pastora Milca Oliveira, fundadora da Fundação Betel agradeceu a sensibilidade do senador que destina recursos para a obra social desde quando era deputado federal. “Com esse recurso vamos conseguir custear, pelos próximos 12 meses, despesas como água, luz, alimentação, material pedagógico para atender nossas crianças, além de pagar a equipe formada por psicólogo, assistente social e apoio técnico. Só gratidão ao senador Alan.” – disse.

O senador lembrou que já destinou mais de R$ 11,4 milhões para apoiar projetos de entidades sociais e fortalecer a rede de atendimento do governo e prefeituras de todo o estado.

“É um investimento no cuidado e na transforma de vidas. Não tem preço vermos crianças tendo oportunidade de fazer aula de música, de futebol, sendo acolhidas com todo o carinho e cuidado que precisam. Vamos continuar apoiando esses trabalhos.” – disse.

Por Assessoria

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram