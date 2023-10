Na tarde desta segunda-feira 30, um incidente alarmante ocorreu no município de Sena Madureira, no interior do Acre, quando um poste de energia despencou no meio de uma rua no bairro Cristo libertador, levando consigo ligações elétricas.

Esse acidente atingiu uma máquina que estava operando nas proximidades. A situação se tornou ainda mais crítica devido à corrente elétrica intensa que estava envolvida. Por pouco, um incêndio não se originou nas casas vizinhas, que, em sua maioria, são construídas com madeira.

Confira o vídeo:

Por AcreOnline.net

