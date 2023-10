Descubra a ciência por trás do espirro: de irritantes nasais a nervos trigêmeos. Saiba por que e como seu corpo responde com um ‘atchim’!

Você já esteve no meio de uma conversa, sentiu aquela coceira familiar no nariz e, de repente – Atchim! – soltou um espirro? Todos nós já passamos por isso, e embora espirrar seja uma experiência universal, as razões e mecânicas por trás disso são uma combinação fascinante de ciência e biologia humana.

O QUE DESENCADEIA UM ESPIRRO?

Primeiro, vamos mergulhar no porquê. Pense no espirro como o sistema de alarme natural do seu corpo. Sempre que irritantes indesejados, como alérgenos, vírus ou bactérias, encontram seu caminho em nossas narinas, o corpo soa instantaneamente o alarme na forma de um espirro. Mesmo algo tão simples quanto um líquido pode desencadear esse reflexo involuntário.

Agora, imagine esses irritantes como pequenos invasores tentando fazer um lar dentro de suas narinas. Seus nervos sensoriais, como guardas vigilantes, detectam esses intrusos e imediatamente enviam sinais para o seu cérebro. Quando o seu cérebro recebe alertas suficientes, ele inicia o reflexo do espirro.

Você pode parar um espirro, mas é por isso que você nunca deveria

O PROCESSO DO ESPIRRO

Vamos decompor esse processo. Imagine-se dando uma respiração profunda – este é o começo de um espirro. Ao inspirar, há uma acumulação de pressão dentro de suas vias aéreas. A seguir, seu diafragma e músculos das costelas se contraem, seus olhos se fecham apertados e, com uma exalação poderosa, você espirra. É a equivalência do seu corpo lançando esses invasores indesejados para fora das muralhas do castelo. Você provavelmente já percebeu duas fases distintas durante um espirro, certo? O “ah” seguido pelo “atchim”. É fascinante como funciona!

Outro fato interessante: ao espirrar, sua língua pressiona o céu da boca. Já se perguntou por quê? É para fechar a parte de trás da boca, para que a maior parte do ar expelido, carregando esses irritantes, saia pelo nariz. O som característico “atch” de um espirro é a sua língua tocando reflexivamente o céu da boca.

O PAPEL DOS NERVOS TRIGÊMEOS

Agora, a coisa fica ainda mais interessante. Entram os nervos trigêmeos. Estes nervos são como as superestradas da informação sensorial, transportando sinais de toque, dor e irritação do seu rosto para o seu cérebro. E eles não são nervos comuns; eles são os maiores nervos sensoriais que temos!

Dentro desses nervos maciços, existem milhares de ramos individuais, cada um responsável por transportar um tipo específico de informação. É como ter uma faixa dedicada na rodovia para cada tipo de veículo.

COMUNICAÇÃO NA MEDULA ESPINHAL

Mas para onde vão esses nervos? Eles viajam até o cérebro através da nossa medula espinhal. Enquanto fazem essa jornada, os nervos sensoriais se comunicam entre si. É como ter um sistema de revezamento onde um nervo passa informações para o próximo. Essa comunicação acontece através dos interneurônios, que você pode pensar como os guardiões na teoria do controle de portão da dor.

Quando um nervo carrega um sinal de dor, é como se estivesse dizendo ao interneurônio para “abrir o portão” para que o sinal vá diretamente para o cérebro. Por outro lado, nervos maiores que carregam informações de toque podem “fechar esse portão”, bloqueando as mensagens de dor.

Por isso, quando você se machuca, esfregar a área ferida é tão reconfortante. Não é apenas uma velha crendice! A ação de esfregar estimula os nervos do toque, que, por sua vez, bloqueiam os sinais de dor. Interessante, não é?

ENTÃO, VOCÊ PODE PARAR UM ESPIRRO?

Todos nós já ouvimos diferentes truques: puxe o lóbulo da orelha, pressione o dedo abaixo do nariz ou até mesmo toque o céu da boca. O que todos eles têm em comum? São maneiras de estimular os nervos trigêmeos, na esperança de dizer aos interneurônios para “fechar o portão”. A ideia é bloquear esses sinais irritantes de chegar ao cérebro, impedindo assim o espirro.

Mas aqui está uma questão crucial: Deve-se parar um espirro? Se você está em algum lugar onde pode ser malvisto soltar um grande espirro, a tentação de reprimi-lo pode ser forte. Mas espere um momento!

Quando você interrompe um espirro no meio do caminho, a pressão em suas vias aéreas pode aumentar exponencialmente. E sem saída, essa pressão pode representar riscos, embora raros, como lesionar seus olhos, ouvidos ou até causar problemas mais graves, como um aneurisma cerebral. Sim, tudo por causa de um espirro.

Então, qual é a melhor ação a ser tomada? Prevenir é sempre melhor que remediar. Trate alergias ou evite irritantes conhecidos sempre que possível. Mas se esse espirro está vindo, aceite-o. Faça com estilo, espirre em um lenço e lembre-se: é apenas o seu corpo fazendo o seu trabalho.

Para concluir, espirrar é mais do que apenas um reflexo diário. É uma resposta complexa e bem coordenada do nosso corpo para nos proteger. Então, da próxima vez que sentir vontade de espirrar, você não só saberá o que está acontecendo por dentro, mas também apreciará um pouco mais a maravilha que é o corpo humano. Saúde! [ScienceAlert]

Por Lucas R.

