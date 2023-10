Todos os passageiros que ocupavam o avião Caravan, da ART Táxi Aero, prefixo PTMEE, que caiu por volta das 6h30 deste domingo, 29, em Rio Branco, são naturais do Amazonas. Sete dos 12 passageiros do voo eram do município de Eirunepé, mas havia também moradores de Envira, ambos municípios do interior do Amazonas.

A Defesa Civil do município de Envira contou à Rede Amazônica que entre os passageiros estavam dois empresários e uma servidora pública.

Parte dos passageiros estava viajando para receber tratamento médico.

A aeronave tinha como destino o município de Envira, no Amazonas, e estava em sua capacidade máxima de passageiros, sendo 6 homens, 3 mulheres, uma bebê de 1 ano e 7 meses, piloto e copiloto.

O avião caiu pouco depois de decolar, bem próximo ao aeroporto, numa região de mata fechada. O local, de difícil acesso, dificulta o trabalho de resgate dos corpos das vítimas e atrapalhou até mesmo a contenção das chamas, que eram vistas a longa distância.

O comandante geral do Corpo de Bombeiros, coronel Charles da Silva Santos, informou que o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foi acionado.

Veja, abaixo, a lista de vítimas.

Cláudio Atílio Mortari – Piloto

Cleiton (sobrenome não confirmado) – Copiloto

Alexsander Bezerra – Passageiro – sem foto

Francisco (sobrenome não confirmado) – Passageiro – sem foto

Clara Maria Monteiro – Criança de um ano e sete meses, e Ana Paula Melo (mãe)

Raimundo Nonato Melo – Passageiro – sem foto

José Marcos Epifânio – Passageiro

Antônio Cleudo Epifânio – Passageiro

Antonia Elizangela – Passageira – sem foto.

Edineia de Lima – Passageira

Jamilo Maciel – Passageiro

Thais Farias-ac24horas

