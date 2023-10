A mesa diretora da câmara municipal de Sena Madureira, presidida pela vereadora Ivoneide Bernardino, esteve em Rio Branco no dia de ontem (26) na sede o instituto nacional de colonização e reforma agrária (INCRA) tratando sobre a regularização fundiária do PAE Riozinho, situado na região do projeto Joaquim de Matos.

A comitiva foi recebida pelo chefe da divisão de desenvolvimento e consolidação de projetos, Hidelbrando Menezes, e a principal pauta foi buscar soluções para as famílias que podem ser desintegradas de suas terras, devido a falta de regularização.

“A câmara municipal manifesta total apoio a esses moradores que vivem a angústia de a qualquer momento de perder suas terras, precisamos encontrar uma alternativa para que não sejam prejudicados. Agradeço ao senhor Hidelbrando pela recepção e por ouvir nossas demandas. Gratidão também aos nobres pares pela presença e o empenho nessa agenda de suma importância”, destacou a presidente.

Também estiveram presentes na agenda, o 1º secretário da casa, Alípio Gomes, o 1º vice-presidente Carlos Beliza, o 2º vice-presidente Sidiney Araújo, o 2º secretário Tom Barbosa, e os vereadores Raimundo dos Anjos e Canário Roseno.

