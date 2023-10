Depois de ter seus indicados na prefeitura de Rio Branco exonerados sob acusação de infidelidade ao prefeito durante o processo de apreciação do empréstimo de R$ 340 milhões solicitado pelo Executivo, a vice-presidente da Câmara Municipal, vereadora Lene Petecão (PSD), vai abrir fogo contra a prefeitura. E vai começar pelo chefe da Casa Civil, Valtim José, amigo e homem de confiança do prefeito Tião Bocalom, que teria, segundo a parlamentar, chamado vereadores de “vagabundos” e a Casa de “balcão de negócios”. Lene disse que vai processar o secretário.

“Ele vai ter que provar que essa Câmara é balcão de negócios. Eu estou sentada ali na vice-presidência e nunca vi vereador fazendo isso. Eu nunca vi isso. Se você é da base você tem os cargos, que é de confiança. Eu achei covardia ter feito isso comigo. Por ser mulher, por ter acreditado no projeto. Foi desleal comigo”, lamenta.

Lene afirma que secretários do prefeito ameaçam vereadores da base por meio de ligações e mensagens afirmando que “a caneta está nervosa”, um aviso aos parlamentares sobre possíveis exonerações de indicados caso não votem a favor do empréstimo.

“Desde ontem que secretários ficam ligando mandando mensagens dizendo que a caneta estava nervosa.”

Sobre o projeto, Lene disse: “R$ 340 milhões não é R$ 340 não. É muito dinheiro. Nós precisamos analisar. Nós temos uma Procuradoria que nos garante informar qual é o melhor para a cidade de Rio Branco”.

Após ser retirado de pauta, projeto voltou à Casa

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, não desistiu do empréstimo de R$ 340 milhões. A primeira matéria solicitando a contratação foi retirada de pauta na última terça-feira por sugestão do líder do prefeito, vereador João Marcos Luz, após rejeição ao projeto nos bastidores. Insistente, o prefeito enviou à sede da Câmara Municipal, na manhã desta quinta-feira (26), um novo projeto, mas com as mesma solicitação de empréstimo.

No comunicado à imprensa, a prefeitura informou que os R$ 340 milhões serão destinados a pavimentação de ruas, saneamento, segurança e infraestrutura do Projeto 1.001 Dignidades.

Luciano Tavares, do Notícias da Hora

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram