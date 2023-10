Cerca de 50 pessoas entre empresários, membros do governo e da Prefeitura de Rio Branco participaram nesta quinta-feira, 26, da 1ª Conferência da Construção Civil Acreana, realizada no auditório do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Acre (Crea).

O secretário de Governo, Alysson Bestene, participou do evento representando o governador Gladson Cameli e destacou ao discursar na abertura do evento que “as empresas de construção civil são as parceiras que mais simbolizam um Estado em ação, gerando empregos e impulsionando a economia do Acre”.



A conferência foi realizada pela Associação Acreana das Empresas de Construção Civil do Acre (Acrecon), em parceria com a Procuradoria-Geral do Estado (PGE), Crea, Secretaria de Estado de Indústria Ciência e Tecnologia (Seict) e da Engenhare Júnior.

Durante a conferência, os participantes tiveram oportunidade de ouvir e debater sobre a nova lei de licitações e contratos proferida pelo procurador-geral do Estado, Paulo Jorge Silva e pelo advogado Ricardo Nascimento, assessor jurídico da Seict.



O presidente da Acrecon, Valdinei Lima, fez um discurso comentando sobre a dificuldade em ser empresário no Brasil e agradeceu o apoio que o setor vem recebendo do Estado e do Município. De acordo com ele, a Acrecon conta atualmente com 20 empresas filiadas, mas deverá somar mais cinco nos próximos dias.

“O governo do Estado não tem medido esforços para tocar obras em todos os municípios, independente da cor partidária. Mesmo neste período eleitoral que se aproxima, quando se acentuam as divergências, o governo contempla todas as prefeituras, sem distinção ideológica. Nossa ideologia é o bem da sociedade e o desenvolvimento do estado”, disse Alysson.

A mesa de honra do evento contou com a presença, também, do titular da Seict, Assurbanípal Mesquita; do deputado estadual Pedro Longo, representando o Poder Legislativo Estadual; e do vereador Joaquim Florêncio, representando a Câmara; do presidente em exercício do Crea, Quirino Henrique Lima; e do vice-presidente da Acrecon, David Nascimento.

Por Jéssica Monteiro- Agência de Notícias do Acre

Foto: Jéssica Monteiro/Segov

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram