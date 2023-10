Em um vídeo que estar circulando nas redes socias é possivel ver duas mulheres brigando, trocando tapas e socos no meio da rua no muncpio de Sena Madureira interior do Acre.

Nossa reportagem não teve acesso ao motivo da briga.

Confira o vídeo:

Por AcreOnline.net

