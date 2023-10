No ano em que completa 13 anos de atividade, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado do Acre (Ifac) inaugurou nesta quinta-feira, 26, a sede própria da reitoria, na Avenida Chico Mendes, no segundo distrito de Rio Branco.

O prédio, com um projeto moderno e inovador, foi inaugurado em uma cerimônia que contou com a presença do ministro da Educação, Camilo Santana.

“O único caminho que um país tem pra se tornar soberano, independente e justo é através da educação”, frisou o ministro Camilo Santana.



O governo federal, por meio do presidente Lula, aposta na reconstrução da educação como forma de mudar vidas.

“Essa ação demonstra um compromisso do presidente Lula com a educação no Acre. Gratidão ao governo federal, o qual tem investido recursos importantes, como as BRs 364 e 317, que estão sendo reparadas”, declarou o governador Gladson Cameli.

O prédio teve investimentos de mais de R$ 10 milhões, fruto de emendas parlamentares do senador Sérgio Petecão; do então senador, Gladson Cameli; dos então deputados estaduais e federais Sibá Machado; Léo de Brito; Perpétua Almeida; Alan Rick; Flaviano Melo; Major Rocha e Jéssica Sales.

“O Ifac faz parte de uma política vencedora que foi idealizada pelo presidente Lula. São 13 anos de sucesso do Instituto Federal no estado do Acre, fazendo muito pela educação acreana”, falou a reitora, Rosana Cavalcante.



O Ifac, recentemente, recebeu nota 5 na qualidade do ensino, após avaliação realizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anisio Teixeira (Inep), do Ministério da Educação (MEC).

Na ocasião da inauguração, foram assinados termos de cooperação técnica entre o Estado e governo federal, e a adesão do Acre a programas da educação nacional.

Outra novidade, trazida em primeira mão pelo ministro, é o planejamento de mais quatro campi do Ifac no Acre, e a viabilização do Hospital Universitário da Universidade Federal do Acre (Ufac), via Programa de Aceleração de Crescimento (PAC).

Além disso, o governo federal vai alocar cerca de R$ 36 milhões em recursos para finalização de obras públicas no estado.

O que disseram

“Essa unidade do Ifac era um sonho que agora se tornou realidade. O presidente Lula acredita muito na educação como forma de mudar vidas, e aqui no Acre não podia ser diferente” – senador Sérgio Petecão.

“A educação no Acre se inspira muito no estado do Ceará, onde o ministro Camilo foi governador e transformou a educação na melhor do Brasil” – prefeito Tião Bocalom.

Por Vitor Hugo Calixto Agência de Noticias do Acre

Fotos Secom

