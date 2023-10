Se há um momento em que o Cruzeiro tem motivação para se livrar de vez da má fase no Brasileirão, é este. O time encara o Bahia nesta quarta-feira (25/10), às 20h, no Mineirão, vindo de um jogo que entrou para a sua história e do seu maior rival: a vitória sobre o Atlético no primeiro clássico do estádio do rival.

Este é o famoso jogo de ‘seis pontos’, visto que o Esquadrão de Aço é concorrente direto na tabela – Raposa é a 14ª colocada, com 34 pontos, o mesmo tanto do Bahia, uma posição acima. No primeiro turno, em Salvador, houve empate por 2 a 2; os gols celestes foram marcados por Bruno Rodrigues e Wesley.

Para esta partida, o técnico Zé Ricardo terá o retorno de alguns jogadores que não puderam atuar no final de semana devido a suspensão: o lateral-esquerdo Marlon, o lateral-direito Palacios (reserva) e o atacante Wesley. Ninguém está suspenso, e o atleta que estava em transição física já retornou: o atacante Rafael Elias.

É difícil, no entanto, cravar uma possível escalação inicial. Nos últimos jogos, o comandante vem testando algumas formações – na Arena MRV, ele optou por atuar com três volantes, por exemplo.

Além de tentar somar pontos, para diminuir os riscos de rebaixamento (principal objetivo da temporada), o time mineiro busca quebrar um tabu que já virou um ‘peso’. Considerada a ‘casa’ do Cruzeiro, os celestes ainda não venceram no estádio em 2023 – são oito partidas lá, sendo quatro empates e quatro derrotas.

Segundo o meia Mateus Vital, o triunfo no clássico precisa servir de motivação. “Isso foi falado no vestiário: esquecer tudo o que passou. Tivemos a oportunidade de mudar a história, e eu tenho certeza, que, a partir de agora, teremos uma virada de chave”, afirmou.

Bahia

A equipe baiana, comandada por Rogério Ceni, é uma das posicionadas na segunda metade da tabela do Brasileiro que está em ascensão. O Bahia vem de três vitórias consecutivas: 6 a 4 sobre o Goiás; 1 a 0 no Internacional; e, por último, 2 a 0 sobre o Fortaleza, atuando em casa.

Se pelo lado do Cruzeiro o foco é aniquilar chances de voltar à Série B, pelo lado do Bahia, que possui o mesmo número de pontos, o foco é se classificar para a Copa Sul-Americana. “Temos um campeonato de sete times e precisamos desse título (classificação), que nos dá um calendário para o ano todo”, falou o comandante.

