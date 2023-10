Uma guarnição da Companhia de Policiamento com Cães (CPCães/BOPE), da Polícia Militar do Acre (PMAC), apreendeu na manhã deste domingo, 22, aproximadamente dez quilos de drogas. O fato ocorreu na Rodovia BR-317 em Epitaciolândia, onde uma adolescente de 16 anos foi apreendida.

Durante a Operação Hórus, do Governo Federal, a equipe realizou abordagem a um veículo táxi, que se deslocava sentido a Rio Branco. Nas buscas com o auxílio do Cão Policial Taurus foi localizado 9 tabletes de maconha escondidos em uma mochila.

A adolescente de 16 anos assumiu a propriedade da substância entorpecente e informou que receberia 1.500,00 reais em Rio Branco pelo transporte do ilícito. Ela foi encaminhada para a Delegacia de Epitaciolândia.

Por Assessoria de Comunicação da PMAC

