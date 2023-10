Caso na China ganhou grande repercussão nas redes sociais do país nos últimos dias

Um funcionário da Tsingtao Brewery Co, uma das maiores fabricantes de cerveja da China, foi flagrado urinando em matéria-prima, durante seu trabalho na fábrica da Tsingtao, em Qingdao, na Província de Shandong, leste do país. O vídeo ganhou grande repercussão nas redes sociais chinesas na quita-feira, acumulando dezenas de milhões de visualizações na popular plataforma Weibo. Na sexta, a fabricante disse que estava investigando o caso.

“A nossa empresa atribui grande importância ao vídeo. Comunicamos o incidente à polícia o mais rapidamente possível e os órgãos de segurança pública estão envolvidos na investigação. Atualmente, o lote de malte em questão foi totalmente lacrado. A empresa continua a reforçar os seus procedimentos de gestão e a garantir a qualidade dos seus produtos”, diz a fabricante em nota oficial.

Пивной скандал На китайских интернет-сайтах типа Weibo, и в СМИ распространилось скандальное видео, в котором видно, как работник пивоваренного завода, выпускающего пиво Tsingtao, мочится в резервуар, возможно, с готовым продуктом или его ингредиентами. Завод, который находится pic.twitter.com/K31Z6WXZHq — STARLINK технологии и коты (@lgj170) October 21, 2023

Muitos usuários das redes sociais reagiram ao vídeo com raiva e expressaram apoio a uma das marcas de bebidas mais conhecidas da China. “Sugiro que a empresa leve este homem a tribunal e faça com que ele pague uma indenização pelos danos”, dizia uma resposta popular do Weibo à declaração da empresa. “Investigue isso a fundo! Sempre defenda nossas marcas campeãs nacionais!” escreveu outro usuário.

A Tsingtao, listada em Hong Kong, é a segunda maior cervejaria da China, e suas garrafas estão nas geladeiras de bares em todo o Leste Asiático. Nos últimos anos, a empresa tem procurado capitalizar as mudanças nos gostos dos consumidores chineses mais jovens, diversificando-se para cervejas artesanais e outros produtos.

Alguns usuários da web não estavam dispostos a perder a oportunidade de fazer uma piada irônica sobre as famosas cervejas leves e efervescentes do mercado de massa do país. “Sempre disse que a cerveja aqui é como xixi de cavalo. Acontece que me enganei”, comentou um deles. “Obrigado, acho que vou tomar vinho em vez disso”, brincou outro.

Por O Globo

