Nas proximidades do município de Sena Madureira, no interior do Acre, o Rio Macauã, uma das fontes de água que se conecta a outros rios da região, enfrenta uma das piores secas de sua história devido à forte estiagem que acompanhou o verão.

Moradores relatam que, devido a essa seca que continua afetando não apenas Macauã, mas também outros rios no interior do Acre, estão enfrentando dificuldades para se deslocar até Sena Madureira e outras regiões, uma vez que o acesso era feito principalmente por meio de navegação em canoas, devido à falta de estradas que interligam sua comunidade ao município.

Por Pelegrino Sobrinho colaborador do AcreOnline.net

