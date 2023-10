Uma guarnição do 2° BPM recuperou uma caminhonete VW Saveiro de cor branca na tarde dessa sexta-feira, 20 na rua Laço, no bairro Praia do Amapá.

A equipe realizava patrulhamento preventivo no bairro Taquari, quando foi abordada pela vítima dando conta do roubo de seu veículo por um indivíduo portando uma arma de fogo, e que as entregas estavam na carroceria do carro.

Após uma varredura na região, o veículo foi localizado com as portas abertas e parte da carga furtada. Então, os militares conduziram o carro juntamente com a mercadoria para a delegacia da 3° regional, para procedimentos cabíveis.

Por Assessoria

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram