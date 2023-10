Governo realiza entrega de cadeiras de rodas motorizadas, van e equipamentos à Saúde do Acre

Em mais uma série de investimentos históricos para a Saúde do Acre, o governo do Estado entregou nesta sexta-feira, 20, um total de 126 cadeiras de rodas, uma van e centenas de equipamentos hospitalares. A entrega aconteceu no Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into).

O cadeirante José Aurismar Braga, o Mazinho, foi o primeiro a receber a cadeira de rodas, e expressou seu contentamento com a ação.



“Isso aqui [cadeira de rodas motorizada] é autonomia e acessibilidade. Alguns deficientes como eu não podem se locomover sozinhos. Agora posso ir ao mercado, ir a faculdade, isso é autonomia e dignidade para a pessoa humana. É importante que nós [pessoas com deficiência] possamos continuar tendo acesso a esse tipo de ação”, falou Mazinho.



“Essa entrega mostra a união do Executivo e da bancada federal. É cidadania e humanidade para as pessoas que recebem as cadeiras de roda. Além disso, são quase R$ 3 milhões em equipamentos, para equipar nossas unidades em todo o estado”, frisou o governador Gladson Cameli.

A van foi adquirida com recursos federais do senador Alan Rick, por meio de emenda parlamentar no valor de mais de R$ 268 mil, e vai atender o Centro Especializado em Reabilitação (CER 3) para o transporte de pacientes com deficiência de mobilidade.



“Nós temos que garantir o direito das pessoas de se locomover. O nosso objetivo enquanto parlamentares é o de ajudar as pessoas, e os servidores da Saúde ”, observou o senador Alan Rick.

As cadeiras de rodas motorizadas representam um marco para os beneficiários do Sistema Único de Saúde (SUS) no estado, pois pela primeira vez são entregues de forma eletiva no Acre, pois antes era necessária a judicialização para receber.



São 126 cadeiras, em que 26 são motorizadas e 100 são manuais. O valor investido foi de mais de R$ 247 mil nas motorizadas, fruto de emendas parlamentares da então senadora,e atual vice-governadora, Mailza Assis.



“Por meio dessa entrega, podemos alcançar algumas pessoas, vamos entregar ainda mais. O Estado disponibilizou recursos para a realização das cirurgias eletivas, pois precisamos continuar cuidando das pessoas, trabalhamos por um Acre melhor”, declarou Mailza Assis.

O Estado investiu ainda aproximadamente R$ 170 mil em recursos próprios para a entrega das 100 cadeiras manuais, por meio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

“A união entre as instituições foi essencial para essa entrega. A ideia é que as pessoas sejam tratadas de forma igualitária, as cadeiras são personalizadas de acordo com a necessidade de cada um. Esse é um governo que cuida das pessoas”, declarou Pedro Pascoal, secretário de Saúde.

Além disso, também foram entregues diversos equipamentos hospitalares, como cadeiras, biombos, bisturis, máquinas especializadas.

São mais de R$ 2,9 milhões nesses aparatos, que vão equipar as unidades de saúde de todo o estado, melhorando o atendimento da população acreana

O que disseram

“É uma alegria participar de uma entrega dessa que garante dignidade e acessibilidade às pessoas que precisam” – deputado estadual Eduardo Ribeiro.

“Esse é um dia especial para as pessoas com deficiência, e tenho certeza que a Secretaria de Saúde vem prestando um trabalho fundamental para elevar cada dia mais o atendimento a população” – deputado estadual Adailton Cruz.

“O governo vem desempenhando o trabalho de cuidar das pessoas, e hoje é mais uma prova disso, entrega de equipamentos, cadeiras e a van” – deputado estadual Nicolau Júnior.

“É uma satisfação ver a Saúde do Estado dando certo, tenho certeza que vamos avançar muito mais” – Aucimar Sales, promotor de justiça da 1ª Vara de Saúde Pública.

Por Vitor Hugo Calixto Agência de Noticias do Acre

Fotos: Marcos Vicentti/Secom

