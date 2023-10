A seleção Acreana perdeu para a seleção do Amapá por 3 sets a 0, com parciais de 25×23, 26×24 e 25×19, pela manhã, e na noite desta sexta, 13, voltou à quadra e foi derrotada pela seleção da Bahia por 3 sets a 0, com parciais de 25×13, 25×14 e 25×15 em Paulo Afonso, no interior da Bahia, e não tem mais chances de disputar uma semifinal no Campeonato Brasileiro Vôlei Feminino Sub-18.

Despedida da 1ª fase

As meninas acreanas enfrentam a seleção do Piauí neste sábado, 14, a partir das 6h30 (hora Acre), e fazem a despedida da primeira fase do Brasileiro. Uma vitória coloca o Acre na disputa do 5º lugar. Se for derrotada, a seleção vai jogar pelo 7º lugar.

Por PHD Esporte Clube

