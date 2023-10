O Governo Federal confirmou a antecipação do Bolsa Família para estados do norte brasileiro que decretaram estado de emergência. O estado do Amazonas, por exemplo, vive uma grande seca. Com o objetivo de auxiliar as famílias da região, o governo decidiu antecipar o repasse do programa de transferência de renda de outubro.

Com isso, os beneficiários do estado do Amazonas, que tem cerca de 40 municípios em estado de emergência, poderão ter acesso antecipado ao Bolsa Família. O repasse será depositado na conta digital do Caixa Tem a partir do dia 19 de outubro, e todos os segurados que moram nas regiões afetadas poderão utilizar o benefício.

Vale lembrar que a Caixa Econômica Federal (CEF) é responsável pelo pagamento do Bolsa Família, e costuma fazer o repasse seguindo o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do Responsável Familiar. Mas as famílias que tiverem o benefício antecipado poderão sacar o repasse independente da ordem de repasse do calendário oficial.

Calendário oficial do Bolsa Família

Grande parte dos segurados do Bolsa Família continuarão recebendo a transferência de renda na data oficial de pagamento. Ou seja, o repasse será feito nos últimos dez dias úteis do mês, como indica o calendário escalonado. Confira todas as datas de repasse no calendário abaixo:

NIS de final 1: dia 18 de outubro;

NIS de final 2: dia 19 de outubro;

NIS de final 3: dia 20 de outubro;

NIS de final 4: dia 23 de outubro (antecipado para o sábado, 21);

NIS de final 5: dia 24 de outubro;

NIS de final 6: dia 25 de outubro;

NIS de final 7: dia 26 de outubro;

NIS de final 8: dia 27 de outubro;

NIS de final 9: dia 30 de outubro (antecipado para o sábado, 28);

NIS de final 0: dia 31 de outubro.

Dois grupos de segurados ainda poderão ter o repasse adiantado, devido à Regra de Antecipação da CAIXA. Essa regra diz que os segurados que recebem na segunda-feira podem ter o benefício antecipado para o sábado imediatamente anterior à sua data oficial de pagamento. Para isso, basta usar o aplicativo oficial do Caixa Tem (disponível para aparelhos Android e iOS).

Nesse sentido, o pagamento será adiantado para os segurados com o NIS de final 4, que recebem no dia 23 de outubro, mas poderão acessar o benefício a partir do dia 21 do mesmo mês. Além desses, os segurados com o NIS de final 9, que recebem no dia 30 de outubro, também terão acesso ao repasse antecipado, nesse caso, no dia 28 do mesmo mês.

É importante mencionar que os brasileiros que preferirem ainda poderão realizar o saque na data oficial de pagamento. Para isso, é preciso que o segurado ainda tenha dinheiro na conta do Caixa Tem. Então, bastará realizar o saque presencialmente em um ponto de atendimento da CAIXA.

Como sacar o meu Bolsa Família?

O saque do Bolsa Família pode ser feito em qualquer agência, lotérica ou caixa eletrônico, mediante o uso do cartão do Bolsa Família (antigo ou atual). Também podem ser usados o cartão do Auxílio Brasil e o Cartão Cidadão da CAIXA. Quem não tem nenhuma dessas opções pode sacar usando o aplicativo do Caixa Tem, confira o passo a passo abaixo:

Passo 1: abra o aplicativo do Caixa Tem no seu celular;

Passo 2: digite o seu CPF e senha para fazer login;

Passo 3: clique em Saque sem cartão;

Passo 4: clique em Gerar código para saque – é importante informar que o código tem validade de 1 hora, caso não consiga sacar nesse

prazo, é preciso gerar um novo código no Caixa Tem;

Passo 5: digite a sua senha do aplicativo do Caixa Tem;

Passo 6: digite o código no caixa eletrônico, Lotérica ou correspondente Caixa Aqui;

Passo 7: clique no botão Entrar no teclado no caixa eletrônico;

Passo 8: clique no botão Saque Caixa Tem;

Passo 9: digite o seu CPF;

Passo 10: digite o código que você recebeu no aplicativo do Caixa Tem e clique em Entrar;

Passo 11: escolha o valor que deseja sacar;

Passo 12: seu saque será autorizado. Espere a liberação do dinheiro.

Por Karoline Simões

