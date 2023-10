O Dia das Crianças nos recorda da importância de preservar a esperança no futuro do país e do estado, resguardando o crescimento dos pequenos com dignidade e segurança. É por esse motivo, que neste 12 de outubro, o governo do Acre relembra os esforços que tem feito para melhorar a educação e saúde de todas as crianças acreanas, esses que são os propósitos basilares da nova gestão.

Era uma vez

A padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, divide a data com o Dia das Crianças, pois o Brasil é o único país que celebra as crianças neste dia. Desde 1925, muitos países celebram em 1º de junho o Dia Internacional da Criança. Já a Organização das Nações Unidas (ONU) definiu, em 1959, o 20 de novembro como o Dia Mundial da Criança, com a adoção da Declaração Universal dos Direitos da Criança.

Segundo a Agência Brasil, o país foi pioneiro ao dedicar um dia inteiro para celebrar e homenagear as crianças. E tudo começou em 1923, durante o 3º Congresso Sul-Americano da Criança, quando o então deputado federal Galdino do Valle Filho sugeriu a criação de um dia nacional dedicado aos pequenos. Em 5 de novembro de 1924, por meio do Decreto n.º 4.867, o presidente Artur Bernardes oficializou o 12 de outubro como o Dia das Crianças.

Casinhas para cuidar da saúde

O comprometimento do governo do Acre com a saúde está se materializando na reforma do Hospital Infantil Iolanda Costa e Silva (Hospital da Criança), em Rio Branco. Por meio das secretarias de Estado de Obras Públicas (Seop) e da Saúde (Sesacre), estão sendo substituídos pisos, cobertura e forro, pinturas, instalações elétricas, serviços de logística, televisão e telefonia, instalação de dispositivos de proteção contra incêndio e de estruturas hidráulicas e sanitárias, além de drenagem pluvial. Ao todo, estão sendo investidos na unidade de saúde aproximadamente R$ 1,5 milhão, proveniente de recursos federais.

“Precisamos de união para trabalhar em conjunto visando sempre cumprir com o nosso compromisso de melhorar a vida da população. Por isso, nós não podemos perder tempo. Temos que executar de forma célere e eficiente esta obra. As crianças precisam de uma estrutura que possa ofertar qualidade e dignidade”, ressaltou o governador Gladson Cameli durante o ato de assinatura da ordem de serviço.

“É uma ordem do governador, que trabalhemos em conjunto, Sesacre e Seop, para evolução das obras públicas. O Hospital da Criança, tem, assim, como principal objetivo ofertar assistência de qualidade a todas as crianças”, afirma o secretário de Estado de Saúde, Pedro Pascoal.

Além do Hospital da Criança, outro espaço está surgindo do zero para atender aquelas que primeiro amam as crianças: as mães. Por essa razão, o Estado investe na construção da nova maternidade de Rio Branco. O espaço terá o nome de Marieta Messias Cameli e ficará localizado no Segundo Distrito da capital, na Avenida Amadeo Barbosa, nas proximidades do estádio Arena da Floresta. O valor total previsto de empenho na maternidade é de quase R$ 95 milhões e conta com apoio do Escritório das Nações Unidas para Projetos e do governo federal.



A estrutura da nova maternidade contará com 150 leitos de enfermaria clínica e obstétrica; 16 salas de pré-parto, parto e pós-parto (PPP); 7 salas de cirurgia e de parto cesariano; 10 leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) adulto; 30 leitos de UTI neonatal; 30 leitos de unidade de cuidados intermediários (UCI); e 15 leitos de UCI canguru. A unidade ainda terá a Casa da Gestante, Bebê e Puérpera para atender gestantes de alto risco.

Aprender para transformar o mundo

Para um melhor aprendizado é necessário muito descanso e uma boa alimentação. E o governo do Acre está bem atento para que esses elementos não faltem a todos os seus pequenos estudantes. Por isso, foi implantado o programa social Prato Extra, beneficiando diretamente mais de 140 mil alunos em todos os municípios, com alimentação de qualidade, organizada e planejada pela equipe da Divisão de Nutrição da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE).



“Como eu sempre digo, minhas autoridades são a minha prioridade. Não posso, jamais, deixar de dar uma atenção especial aos nossos alunos da rede pública. Eles são o futuro do Acre. Ali estão os nossos próximos governadores, senadores, deputados, médicos, empresários. E eles precisam hoje, agora, de condições dignas. Uma das maneiras que encontramos para garantir essa dignidade é através do Prato Extra e da gratuidade do fardamento escolar”, destacou Cameli.

No retorno às aulas, o governo também não deixou nenhum aluno desassistido. O governador Gladson Cameli se deslocou até Manuel Urbano, para realizar a entrega de equipamentos escolares na Escola Nazira Anute de Lima. O investimento de mais de R$ 700 mil, oriundo de recursos próprios, garantiu a entrega de 832 kits escolares, 23 kits pré-Enem, 446 tablets, um laboratório móvel, e um kit laboratório.

A mesma ação ocorreu em Senador Guiomard, com a entrega de tablets, kits do pré-Enem Legal e kits pedagógicos aos alunos, além de laboratórios de física, química, matemática, biologia e de informática; em Plácido de Castro, onde ocorreu a entrega de tablets com pacotes de internet, kits de material escolar, livros didáticos do Programa Pré-Enem Legal e vouchers do fardamento da rede pública; e nas escolas rurais de Mâncio Lima com kits que continham uniformes e merenda escolar.

“O prato extra foi um marco na gestão do governador Gladson Cameli porque sabemos que pra se ter um ensino de qualidade vários aspectos estão envolvidos, além do pedagógico. Uma boa alimentação e nutrição das nossas crianças é um desses aspectos de extrema importância. Assim também são os kits escolares, que entregamos pra todos os estudantes matriculados, seja na cidade, no campo ou nas aldeias. Então, está muito claro que o nosso governador não tem medido esforços e realmente tem priorizado o investimento em Educação”, afirma o secretário de Estado de Educação, Cultura e Esportes, Aberson Carvalho.



Campanhas

Por fim, para além de todas essas ações, o governo do Acre participou de treinamento no Encontro Nacional de Celebração dos 20 anos de Atuação do Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte (PPCAAM), que teve como objetivo debater o aprimoramento de políticas protetivas conjuntas para enfrentar a problemática da violência letal contra crianças, adolescentes e jovens em todo o país.

Por Miguel França Agência de Noticias do Acre

Fotos: Secom e Seop

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram