Na última terça-feira, 10, mais uma grande etapa foi formalizada para a melhoria da prestação jurisdicional do Poder Judiciário do Acre. A presidente do Tribunal de Justiça acreano, desembargadora Regina Ferrari, juntamente com o governador Gladson Cameli, e o secretário de Estado de Obras Públicas, ítalo Lopes, assinaram ordem de serviço para a reforma do Fórum Raimundo Dias Figueiredo, na Comarca de Xapuri.

Ao oficializar a parceria, a desembargadora-presidente destacou a importância das reformas nas instalações dos fóruns, ressaltando que tais melhorias são essenciais para proporcionar um ambiente de trabalho adequado e confortável tanto para o público interno quanto para a população que busca a Justiça.

Ela ainda enfatizou sobre o respeito da gestão do governador Gladson Cameli para com os poderes, agradecendo a colaboração da Seop.

“Agradeço demais pela parceria. Isso é o respeito para com os poderes. Os fóruns são casas da justiça que estão no interior do estado. Vocês são sensíveis a causa da justiça nos dando o suporte necessário. De obra em obra será um grande feito”, disse a desembargadora-presidente.

O vice-presidente do TJAC, desembargador Luis Camolez, a desembargadora Waldirene Cordeiro e os desembargadores Francisco Djalma, Laudivon Nogueira, Júnior Alberto e a diretora de Logística do TJAC, Larissa Montilha, participaram do ato de assinatura.

Em seu pronunciamento, o governador Gladson Cameli ressaltou sobre cooperação entre os Poderes. “Meu objetivo enquanto chefe de Estado é fortalecer as instituições que contribuem para o Estado Democrático de Direito no nosso Acre. Esse é o papel do Poder Executivo em poder cooperar com todas as instituições. É um prazer assinar essa ordem de serviço”, ressaltou.

O secretário de Obras falou do trabalho em conjunto citando as parcerias para a Ordem de Serviço da reforma do Fórum de Capixaba, da guarita da Cidade da Justiça em Rio Branco.

“Ainda tem outras partes para serem contempladas, temos avançado em conjunto. Quero agradecer, inclusive, o trabalho da equipe do Tribunal de Justiça que tem atuado junto conosco para buscar essas soluções e levar a melhoria tanto dos servidores do Judiciário como também para a população”, concluiu.

As obras estão previstas para este mês de outubro, e os serviços disponibilizados pelo fórum serão levados para o prédio do TRE, em Xapuri, para não causar prejuízos a comunidade.

TJAC

