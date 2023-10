A presidente do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), desembargadora Regina Ferrari, realizou entrega nesta sexta-feira, 6, de viatura camionete L200 para atender a Assessoria Militar (Asmil).

A nova viatura vai auxiliar a equipe da Asmil nos deslocamentos, procedimentos das demandas voltadas para segurança do Poder Judiciário.

A desembargadora-presidente, Regina Ferrari falou do empenho para estruturação, aperfeiçoamento das condições de trabalho e otimização dos recursos. “Estamos concentrando nossos esforços na otimização de recursos e na melhoria da infraestrutura que utilizamos. A incorporação do veículo será altamente muito benéfica para a equipe da Asmil, permitindo-nos atender às demandas com eficiência na área de segurança. Nossa missão é executar nosso trabalho da forma mais eficaz possível.”

A Assessor-chefe Militar, Tenente-Coronel Alexsandra Rocha Ramos falou sobre a importância do novo veículo para a execução dos trabalhos. “A renovação da frota de veículos é uma demanda do efetivo da Asmil, e com essa entrega ficamos muito felizes pelo fato de trabalhar numa viatura caracterizada e nova. É uma alegria muito grande, pois é a comprovação que a gestão do TJ está atenta a todas as áreas e a segurança é de extrema importância e ganha agora um reforço para continuar desenvolvendo o trabalho de excelência que os policiais vem desenvolvendo no Tribunal de Justiça”

A entrega aconteceu no hall do prédio-sede do TJAC e contou com a participação do Tenente Sérgio Moura, Sargento Fabrício Raupp, Sargento do Corpo de Bombeiros Militar Victor Flores, e servidores da Diretoria Regional do Vale do Alto Acre (DRVAC) e da Ditec.

Elisson Nogueira Magalhaes | Comunicação TJAC

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram